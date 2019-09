In Belgio vittoria con una sola sosta | come da previsioni

F1 - GP Belgio 2019 : prima vittoria di sempre per il Principato di Monaco! E non sarà l’ultima per il predestinato Charles Leclerc : Despoei tugiù sciu d’un nostru paise. Se ride au ventu, u meme pavayun. Sono le prime note dell’Inno Nazionale del Principato di Monaco che oggi, per la prima volta nella storia, sono suonate su un podio del Mondiale di Formula Uno. Gli appassionati sono abituati a sentire questa bella melodia orchestrata da Leon Jehin ogni anno a pochi istanti dal via del GP di Monaco ma mai nessun pilota con passaporto del piccolo Stato in Riviera ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Vittoria che fa bene al morale di tutti. Le aspettative per Monza sono elevate” : E’ un Mattia Binotto raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine del GP del Belgio 2019 di F1, dove la sua Ferrari ha finalmente trovato il primo successo stagionale che coincide con il primo in carriera per il giovane fuoriclasse Charles Leclerc. Il team principal si è detto molto contento del lavoro svolto da tutto il team e anche dell’aiuto di Sebastian Vettel, che oggi ha dovuto inghiottire un boccone amaro e ...

Belgio : un Leclerc perfetto e maturo conquista la prima vittoria in F1 : Il sogno di quando era bambino si è realizzato: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in F1 con la Ferrari nel GP del Belgio, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Per la prima volta sul podio l’inno del Principato di Monaco (23° nazione a vincere un GP) in un giorno […] L'articolo Belgio: un Leclerc perfetto e maturo conquista la prima vittoria in F1 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : la prima memorabile vittoria di Charles Leclerc - sigillo storico a Spa : Vincere la prima gara della propria carriera nella massima categoria del motorsport in un palcoscenico come Spa-Francorchamps significa davvero che la stoffa non manca. Charles Leclerc fa suo il Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno e spezza quella specie di sortilegio che in questo campionato aveva negato due successi al monegasco negli ultimi chilometri. Questa volta no. In questa occasione il portacolori della Ferrari non si è fermato e ...

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

Gp Belgio - finalmente Leclerc : «Vittoria per il mio amico Hubert» : Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

LIVE F1 - GP Belgio : vince la Ferrari di Leclerc : «Dedico vittoria a mio amico Hubert» : vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Ho coronato un grande sogno - dedico la vittoria a Hubert” : Charles Leclerc ha vissuto un vero e proprio mix di emozioni nel corso del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Il monegasco coglie la prima vittoria della sua carriera proprio ad un giorno di distanza dalla tragica morte del suo amico Antoine Hubert nel corso di Gara-1 in Formula 2. Le parole del ferrarista sono rotte dall’emozione nel corso della intervista di rito sotto il podio, oggi condotta da David Coulthard. “Da una ...

Gp Belgio - Leclerc trionfa (in volata) su Hamilton Prima vittoria Ferrari nel 2019 : Successo del monegasco della Ferrari dopo una corsa tutta di testa dall’inizio alla fine con l’eccezione del pit stop. Terzo posto per Bottas, quarto Vettel

LIVE F1 - GP Belgio : prima vittoria di Leclerc e della Ferrari nel 2019 : Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

Ferrari Spa-ventosa! Gioco di squadra e prima vittoria : Vettel si sacrifica e tiene a bada Hamilton - Leclerc trionfa in Belgio : La Ferrari trova la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc che taglia per primo il traguardo del Gp di Spa: Vettel (4°) si sacrifica per tenere a bada Hamilton che chiude secondo davanti a Bottas Finalmente Ferrari! La pausa estiva fa bene alla scuderia di Maranello che si presenta a Spa in grande spolvero: doppietta nelle 3 sessioni di libere e in Qualifica, con Charles Leclerc che parte dalla pole position e domina la gara del Gp ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : Ferrari all’attacco. Leclerc vuole la prima vittoria in carriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI OGGI (DOMENICA 1° SETTEMBRE) LE PREVISIONI METEO DELLA GARA DI OGGI ORARIO D’INIZIO E COME VEDERE IN DIRETTA TV LA GARA DI OGGI LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Belgio 2019 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ANTHOINE HUBERT MORTO IN F2 VIDEO TERRIBILE INCIDENTE IN FORMULA DUE L’ANALISI DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “CONTENTO PER LA POLE, MA NON ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : Ferrari - sogni di gloria! Leclerc e Vettel si giocano la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Belgio (1° settembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spa ci attende una corsa piena di incertezze per i valori in pista, il meteo. Una corsa, c’è da dire, che avrà un connotato anche un po’ triste. La ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : la gara dalle 15.10 - Ferrari a caccia della prima vittoria con Leclerc! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO D’INIZIO E COME VEDERE IN DIRETTA TV LA gara DI OGGI COME VEDERE LA gara GRATIS E IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Belgio 2019 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ANTHOINE HUBERT MORTO IN F2 VIDEO TERRIBILE INCIDENTE IN FORMULA DUE L’ANALISI DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC: “CONTENTO PER LA POLE, MA NON SONO STATO PERFETTO…” SEBASTIAN VETTEL: ...