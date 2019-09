Cyberpunk 2077 | emergono alcuni dettagli sulle due gang principali del gioco

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) CD Projekt Red ha condiviso parecchi nuovidurante il suo ultimo live dedicato a. Il video in questione ha mostrato Pacifica, uno sei distretti della città (in cui è ambientato il) ora occupato dalle duepiù importanti del. Mike Pondsmith (creatore della serie) ci fornisce qualcheo in più."Quando ho creato i Voodoo Boys, anni ed anni fa, stavo cercando un'idea interessante, ovvero cosa succederebbe se un gruppo provasse ad adottare una cultura a loro quasi sconosciuta? I Voodoo Boys insono davvero legati al Voodoo, sono originari di Haiti e della Repubblica Domenicana ed hanno cercato di prendere molti elementi della loro cultura, per poi fonderli nel mondo del. Dunque sono unama solo fino ad un certo punto, in quanto sono più una sorta di fenomeno culturale. I The Animals sono invece molto più semplici, hanno ...

