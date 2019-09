Calciomercato | ufficiale | Fernando Llorente al Napoli

Calciomercato Napoli - ufficiale l’arrivo di Llorente : l’annuncio di De Laurentiis [FOTO] : E’ ufficiale l’arrivo di Fernando Llorente al Napoli. L’annuncio è arrivato con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis sul suo profilo. “Benvenuto Fernando” il breve messaggio del presidente azzurro. L’attaccante spagnolo era svincolato dopo l’esperienza al Tottenham. Benvenuto @Llorentefer19 Il comunicato #ForzaNapoliSempre #weareallbrothers #onecityoneclubonepassion ...

Calciomercato Torino - ufficiale Laxalt : le parole di Cairo e del calciatore : Il Torino ha reso noto di “aver acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Laxalt“. Laxalt è nato a Montevideo (Uruguay) il 7 febbraio 1993. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Defensor Sporting, in Italia – prima dell’ultima stagione nel Milan – ha vestito le maglie di Bologna, Empoli e, soprattutto, Genoa. Con il ...

Calciomercato Napoli - ufficiale : Ounas al Nizza - prestito con diritto di riscatto : ufficiale una cessione in casa Napoli. Nuova esperienza in Francia per Ounas. Il Napoli – si legge sul profilo Twitter – “comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : Defrel torna in neroverde : Calciomercato Sassuolo, arriva l’ufficialità da parte dei neroverdi, che annunciano di aver acquistato Gregoire Defrel, il quale torna così nella squadra emiliana. Ecco la breve nota direttamente dal sito ufficiale. “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Defrel Gregoire (’91, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dalla A.S. ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : acquistato Martin Caceres : “ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Josè Martin Caceres Silva. Caceres, nato a Montevideo il 7 aprile 1987, nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Siviglia, Juventus, Lazio e Barcellona vincendo sette Campionati, due Coppe Italia, una Coppa di Spagna ed una Champions League. Il nuovo calciatore viola ha indossato anche in 93 occasioni la maglia della Nazionale del suo Paese”. Con questo ...

Calciomercato Napoli - ufficiale Lozano : il benvenuto del presidente De Laurentiis [FOTO] : Hirving Lozano è ufficialmente un giocatore del Napoli. E’ stato il presidente Aurelio De Laurentiis a dare l’annuncio su Twitter, dove ha pubblicato una foto dell’attaccante messicano al momento della firma con il messaggio: “benvenuto Hirving”. Lozano arriva al club partenopeo dal Psv Eindhoven a titolo definitivo. Questo il comunicato del Napoli sul proprio sito ufficiale. “Il Napoli ufficializza ...

Calciomercato Reggina - clamoroso colpo della Reggina : ufficiale l’arrivo di German Denis! : Il club amaranto ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino con una dichiarazione ufficiale del presidente Gallo La Reggina piazza un colpaccio per la prossima stagione di Serie C, sulle rive dello Stretto arriva niente meno che German Denis. L’attaccante argentino ha accettato la proposta del presidente Luca Gallo, firmando un contratto biennale che lo legherà alla società amaranto fino alla fine del ...

Calciomercato Roma - ufficiale l’arrivo di Zappacosta : prestito di 6 mesi con opzione : Davide Zappacosta è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato in una nota sul proprio sito di aver prelevato l’esterno “a titolo temporaneo e gratuito fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020″. L’ex calciatore del Chelsea indosserà la maglia numero 2. “Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale il ritorno di Luca Pellegrini : il terzino arriva in prestito [FOTO] : Luca Pellegrini torna a Cagliari. Il laterale classe 1999, approdato alla Juventus in questa sessione di mercato nello scambio che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma, è stato ceduto in prestito dai bianconeri fino al 30 giugno 2020. L’accordo è stato perfezionato oggi, come si apprende dal sito della società bianconera. Il laterale torna dunque in Sardegna: con i rossoblu ha disputato la seconda parte della scorsa stagione, ...

Calciomercato Roma - ufficiale : Nzonzi al Galatasaray : Calciomercato Roma, arriva anche l’ufficialità: Steven Nzonzi è un nuovo calciatore del Galatasaray. Il comunicato del club giallorosso sul proprio sito ufficiale. “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Steven Nzonzi al Galatasaray. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere il prestito fino al 30 giugno ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Farias dal Cagliari : Adesso è anche ufficiale: Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato del Cagliari sul proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022. Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il “Corriere dello Sport”, sono ...