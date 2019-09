Usa : stampa - autore sparatoria Texas identificato : Washington, 1 set. (AdnKronos) – L’ autore della sparatoria in Texas , che ha fatto sette morti e ferito altre 22 persone, si chiamerebbe Seth Aaron Ator e avrebbe 36 anni. Lo riferiscono media Usa. Il capo della polizia di Odessa, Michael Gerke, durante la conferenza stampa di oggi non aveva rivelato l’identità del sospetto. La polizia ha detto che il sospetto, morto nell’attacco, aveva precedenti penali. L'articolo ...

Usa - Trump “licenzia” l’assistente personale : condivise informazioni private con la stampa : Ha diffuso informazioni “riservate” sulla famiglia di Donald Trump e sulla Casa Bianca durante una cena con i giornalisti, senza specificare che le sue dichiarazioni erano off record. Per questo l’assistente personale del Presidente degli Stati Uniti, Madeleine Westerhout, su spinta di quest’ultimo, si è dovuta dimettere ed è stata invitata a non ripresentarsi nel suo ufficio. La giovane impiegata, classe 1990, è stata al ...