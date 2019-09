Più di cento persone sono morte per un bombardamento della coalizione saudita in Yemen

Dieci - cento - mille parlamentari in Più : Nell’idea, a parere di alcuni, assai “virtuosa” del taglio dei parlamentari arde, nel contempo, al contrario, l’intero occorrente e la mobilia stessa della demagogia populista, ghigno e cinti erniari bene in vista a mo’ di avvertimento. Argomenti ottimi da capannello in galleria, poco importa se milanese consacrata a re Vittorio Emanuele o piuttosto quella di Roma a ridosso di palazzo Chigi e Montecitorio, ...

In Polonia un forte temporale ha causato quattro morti e Più di cento feriti : In Polonia, nella regione dei Monti Tatra, un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti. La notizia è stata confermata dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che

Il Pd litiga su chi è Più antisalviniano. E intanto scende al 20 per cento : Chissà se la raccolta di firme anti-Salvini, annunciata oggi dal segretario Nicola Zingaretti, è la strada giusta per recuperare consensi e provare a battere i leghisti. Certo forse sarebbe utile che il Pd, prima, facesse un po' di chiarezza al proprio interno. Perché mentre il leader del partito an

Primo Levi non è stato solo un testimone ma uno dei Più grandi scrittori del Novecento : A un secolo dalla nascita, è il momento di riconoscere in lui non solo l'uomo che ha raccontato l'orrore dei lager ma soprattutto un autore universale che parla di vita e non di annientamento Primo Levi: la chimica, l’Olocausto e la letteratura "

Twitter va meglio : nel secondo trimestre ha ricavato il 18 per cento in Più dell’anno precedente : Nel secondo trimestre del 2019 Twitter ha ricavato 841 milioni di dollari (755 milioni di euro), il 18 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto grazie alla crescita delle vendite pubblicitarie negli Stati Uniti. Twitter ha