Niente prime time per Bitter Sweet che continuerà la sua corsa raddoppiando la messa in

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 1 settembre 2019) In questi giorni si era tanto parlato di una doppia puntata inpersu Canale5 e, invece, non sarà così. La serie turca tornerà in onda regolarmente lunedì e farà lo stesso fino al 13 settembre come Mediaset aveva annunciato sin dall'inizio. Da domani inizieranno le uldue settimane in compagnia della serie turca anche se le novità nella programmazione non mancheranno.In particolare, secondo quanto annuncia Mediaset, da lunedì 9 settembre,andrà in onda nuovamente con una doppia puntata e, quindi, dalle 14.45 e fino alle 16.40 quando prenderà il via poi Il Segreto. Sarà proprio questa la settimana conclusiva per la serie turca che chiuderà i battenti con le nuove minacce di Hakan e la richiesta di divorzio di Nazli a Ferit proprio per colpa sua.ATTENZIONE SPOILERAncora una volta, a tenere appesa ad un filo la vita della cuoca sarà un ...

