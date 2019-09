Lazio-Roma | dubbi in difesa per Fonseca | in attacco avanza Florenzi

Fonte : romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2019)– Tutto pronto per il derby numero 173 nella storia di. Quest’anno il calendario ha voluto mettere difronte le due squadre della Capitale immediatamente alla giornata numero 2, facendolo diventare già un unicum: mai una stracittadina aveva visto l’alba così presto. Fatto sta che questo pomeriggio (ore 18)si ritroveranno subito viso a viso, in un intreccio che soprattutto da queste parti può già valere una stagione. Le due compagini arrivano al big match in maniera differente: da una parte unabrillante inma spenta in, dall’altra unache ha dominato in lungo e in largo nel primo impegno stagionale, uscendo da Marassi con 3 gol e 3 punti in tasca. I pronostici del caso vedono la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio su quella di Paulo, ma i derby si sa che non hanno logica. Spesso le squadre favorite non ...

pisto_gol : Sarebbe bello, e opportuno, che venisse osservato un minuto di silenzio in memoria della figlia di Luis Enrique, la… - Agenzia_Ansa : Tenta rapina in banca, preso il fratello del leader dei Tiromancino. A Roma, Francesco Zampaglione messo in fuga da… - OfficialASRoma : ??? Domani alle 13:00 @PFonsecaCoach incontrerà la stampa in vista di Lazio-Roma. #ASRoma -