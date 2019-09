Il Napoli rimonta 3 gol poi cede 4-3 contro la Juventus nel recupero

Garanzini : “Napoli inesistente che rimonta tre gol alla Juve” : Gigi Garanzini riassume così su La Stampa Juventus-Napoli 4-3: “il Napoli che comincia tardi, la Juve che finisce presto. E Koulibaly peggiore in campo. Una via di mezzo tra il calcio d’agosto e la realtà romanzesca, roba da far invidia alla pazza Inter che Conte si sta sforzando di cancellare (…). Un Napoli inesistente che pure rimonta tre gol. Una Juve padrona del campo che ne prende tre in un quarto d’ora. Da non credere”. Si sofferma ...

Rimonta Napoli ma Koulibaly fa vincere la Juve : La Juventus batte il Napoli 4-3 con un'autorete decisiva di Koulibaly nel recupero dopo una grande Rimonta del Napoli, da 3-0 a 3-3. Micidiale uno-due bianconero al 16esimo e al 19esimo: prima Danilo, appena entrato e all'esordio, poi Higuain, regalano il doppio vantaggio alla Juve. Al 62esimo il 3-0 di Ronaldo sembra aver chiuso la partita, ma il Napoli accorcia 66esimo con Manolas, si porta sul 3-2 due minuti dopo con Lozano e pareggia ...

Sky : la rimonta del Napoli è stata una reazione allo sfottò dello Stadium : Nel salotto Sky si commenta la rimonta pazzesca del Napoli sotto di 3 gol allo Stadium. Quando la Juventus era in vantaggio di tre reti lo Stadium ha intonato ‘O surdato ‘nnamurato, proprio come aveva fatto la tifoseria partenopea due anni fa, dopo il fantastico gol di testa di Koulibaly che aveva portato il Napoli a vincere, proprio allo Stadium. Da lì sarebbe partita la rimonta, dicono i commentatori Sky. E’ come se il Napoli ...

Juventus-Napoli 4-3 è un romanzo. Dal disastro alla rimonta epica. Fino all’autogol di Koulibaly. L’equivoco Insigne : C’è un romanzo da scrivere su questo Juventus-Napoli. Una partita che soltanto gli psicanalisti – quelli bravi – possono decrittare. Il Napoli perde 4-3 dopo essere stato sotto 3-0 dopo un’ora di gioco e aver pareggiato in quindici minuti. All’ultimo minuto, all’ultima azione, è Koulibaly con una incredibile autorete a sancire la vittoria della squadra di Sarri. Proprio lui, l’eroe della partita dei due ...

Juve-Napoli 4-3 : l’autogol di Koulibaly al 92’ spegne la rimonta azzurra : Bianconeri avanti con Danilo, Higuain e Cr7: annichiliti in 25’ nella ripresa da Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Poi l’epilogo nei minuti di recupero