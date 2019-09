Gp Belgio | finalmente Leclerc! Il trionfo del principino della Ferrari

Fonte : ilmattino

(Di domenica 1 settembre 2019) Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

