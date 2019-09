Governo - iscritti M5s al voto sulla piattaforma Rousseau martedì 3 settembre : “Sei d’accordo al Governo con il Pd presieduto da Conte?” : Il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle per decidere se dare il via libera o meno al governo Pd-M5s è stato fissato per martedì tre settembre. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle poco prima della mezzanotte di domenica per rispettare il regolamento che richiede che la consultazione sia convocata almeno 24 ore prima. Nel testo si spiega sinteticamente su cosa dovranno esprimersi gli iscritti 5 stelle: ...

Governo : Conte ‘io M5S? inappropriato’ - ma su social in video festa 5 Stelle per voto 2018 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Definirmi dei CinqueStelle mi sembra una formula inappropriata”, ha detto stamattina Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto Quotidiano. “Non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari”, ha argomentato il premier incaricato marcando la sua “vicinanza” al Movimento e ...

Governo : Salvini - ‘regista è Conte - poteri forti con lui’ : Bergamo, 1 set. (Adnkronos) – Nella formazione del Governo “il regista di tutto è Conte, perché la Merkel ha telefonato a Conte, perché i poteri forti stanno spingendo Conte, perché il primo a scaricare i 5 stelle è stato Conte”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della Berghem Fest. “Non entro nel merito delle dinamiche dei Cinque Stelle anche perché in molti ci stanno scrivendo e ...

Governo - passi avanti. Pd : via i vicepremier e avanti. Conte : «Io M5S? Inappropriato» : Governo, «c'è un buon clima» e si può procedere nella navigazione verso un nuovo esecutivo Pd-M5s il cui porto finale dovrebbe vedersi forse già martedì,...

**Governo : Salvini - ‘Conte? cosa non si fa per una poltrona…’** : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “cosa non si fa per la poltrona, che pena… Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l’avvocato del Pd!”. Lo scrive Matteo Salvini su twitter. “Almeno ora molti apriranno gli occhi, sono convinto che i giochini di palazzo, da tempo progettati ed oggi evidenti a tutti, verranno severamente puniti dagli ...

Conte - al massimo mercoledì sciolgo riserva su Governo. E intanto M5s-Pd continuano a litigare : Due giorni, al massimo tre. Poi Giuseppe Conte salira' al Colle per sciogliere la riserva. "Spero positivamente", dice il presidente del Consiglio incaricato partecipando in collegamento video dal suo studio di Palazzo Chigi alla festa del Fatto quotidiano. Il premier assicura che la deadline per la formazione del nuovo esecutivo giallorosso sara' "all'inizio della prossima settimana. Non lunedi', ma tra martedi' massimo mercoledi' dobbiamo ...

Governo : domani Conte vede ass. disabili alle 9.30 e terremotati alle 10.45 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, domani, lunedì 2 settembre, alle ore 9.30, presso la Sala dei Busti della Camera dei deputati, incontrerà alcune associazioni delle persone con disabilità. A seguire, alle ore 10.45, incontrerà una delegazione di comitati e associazioni di cittadini delle aree terremotate del Centro Italia. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: ...

Governo - Conte entro mercoledì vuole salire al Colle. Zingaretti e Franceschini : «Via i vice» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....

Governo - Conte : «Buon clima di lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»

Governo Conte 2 - di che stupirsi? È solo una logica evoluzione della specie : di Maurizio Donini Molti lettori, elettori, personaggi di tutte le parti politiche si sono stupiti della crisi agostana scatenata dalla Lega di Matteo Salvini che ha portato alla caduta del Governo di cui era vice-premier con relativa nascita del Conte bis. Ma la genesi di quanto accaduto era già evidente dallo scorso anno, in altri miei interventi pubblicati in questo spazio così come in quelli di altri attenti e lucidi giornalisti e analisti, ...

Governo - Conte accelera : «Inappropriato definirmi premier M5S - deadline mercoledì». Franceschini : «Via i due vicepremier» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....