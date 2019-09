Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) “Sono felice di questo film, perché ha le caratteristiche per essere un film per tutti, che sa far ridere, pensare, anche uncommuovere. Come regista riuscire a centrare una storia e un tono che possa coinvolgere persone completamente diverse è la soddisfazione più grande”: a parlare in prima persona è la regista milanese Laura Chiossone, che firma GenitoriPerfetti, dal 29 agosto nelle sale. E’ il suo secondo lungometraggio dopo l’apprezzato esordio Tra cinque minuti in scena del 2013. Ho incontrato Laura in un bar sottocasa sui Navigli – abitiamo vicinissimi – per farmi raccontare, davanti a un caffè, come nasce l’idea di realizzare questo film che affronta con tagliente e spietata ironia il difficile mestiere di genitori. Al centro di tutto l’organizzazione della festa di compleanno del piccolo Filippo (il bravissimo Nicolò ...

Corriere : Bambini maltrattati dai genitori: in Italia sono quasi 100mila - TutteLeNotizie : ‘Genitori quasi perfetti’, ovvero basta poco a far precipitare un tranquillo pomeriggio di… - ilfattoblog : ‘Genitori quasi perfetti’, ovvero basta poco a far precipitare un tranquillo pomeriggio di festa -