Francesco Zampaglione | Rapina in banca per protesta Ma il giudice convalida

Francesco Zampaglione come Il Professore de La Casa di Carta? “Una rapina contro il sistema” : La giustificazione che Francesco Zampaglione ha dato di fronte al giudice durante l'udienza per la convalida dell'arresto è stata decisamente sopra le righe. Nessun gesto di disperazione, nessuna necessità: Zampaglione ha rapinato a volto coperto e con una pistola giocattolo un istituto di credito sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma, giovedì scorso, per protestare in modo eclatante contro un sistema economico che evidentemente ritiene ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei Tiromancino : “La rapina? Era solo un atto dimostrativo” : “Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”. Così Francesco Zampaglione, il fratello del leader dei Tiromancino, Federico, ha spiegato durante l’interrogatorio con il gip Clementina Forleo i motivi che l’hanno spinto a tentare di rapinare una banca del quartiere Monteverde, a Roma, armato di una pistola giocattolo. ...

La compagna di Francesco Zampaglione sull’arresto per rapina : “È ancora in carcere - è a pezzi : aiutiamolo” : "Nella vita a volte si perde l'equilibrio e si cade dove non si dovrebbe cadere": così la compagna di Francesco Zampaglione rompe il silenzio sull'arresto del musicista, ex membro dei Tiromancino che aveva fondato insieme al fratello Federico nel 1989. Il minore degli Zampaglione è stato arrestato giovedì dopo una rapina ad un istituto di credito romano: il musicista si è presentato in banca con una pistola finta ed è riuscito a farsi ...

