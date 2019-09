Donne in prigione | il docufilm di Jo Squillo e Giusy Versace con le detenute di San

Fonte : vanityfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Il rumore della chiave chiusa dietro di sé nella toppa di una cella tormenta legiorno e notte. Lo raccontano nel docu-filminalla Mostra di Venezia le tre ideatrici, Joe Francesca Carollo. Il loro viaggio all’interno della sezione femminile del Carcere di San Vittore a Milano è raccontato per immagini e interviste attraverso la quotidianità di chi ci vive. Tre delle protagoniste hanno ottenuto in via del tutto eccezionale il permesso di lasciare la struttura per portare fisicamente la propria testimonianza al lido. Una di loro, Hasna, è stata sfigurata in volto dall’ex fidanzato ed è caduta nel tunnel della droga, Josephine si è data alla prostituzione dopo una vita di abusi e Yvonne, picchiata dal marito, si ritrova nel giro degli spacciatori. Le loro tre storie s’intrecciano nel progetto a quelle di molte compagne capaci di raccontarsi ...

andrenowl : RT @UAAR_it: Una giovane attivista iraniana è stata condannata a 15 anni di prigione per aver protestato in pubblico contro l'imposizione d… - aantifascistaa : - “Abbiamo visto come OITNB abbia influenzato persone da tutto il mondo, abbiamo avuto l’onore di raccontare queste… - MarcoGa25604703 : RT @LetteraDonna: L'atleta paralimpica è in Laguna per presentare il docu-film Donne in Prigione a #Venezia76 ?? -