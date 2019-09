Conte | “Condivido l’appello di Grillo” La proposta di Franceschini | “Nessun vicepremier”

Versiliana 2019 - Conte : “Condivido intervento di Grillo per impostazione e visione. Ha disegnato il futuro e ci invita a guardare avanti” : “Un intervento condivisibile per l’impostazione e la visione. Ci invita a guardare in avanti e in quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro”. Così il premier incaricato Giuseppe Conte, in collegamento con la Festa del Fatto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato l’appello lanciato ieri da Beppe Grillo con un video sul suo blog, in cui si rivolge sia ai dem sia al Movimento 5 ...

Conte : “Condivido l’appello di Grillo. La deadline? Martedì - al massimo mercoledì” : Il premier incaricato: «Tra Pd e M5S buon clima. Lavoriamo al programma, poi sceglieremo i ministri». La Lega: «Governo truffa. Non possono estrometterci, siamo prima forza politica»

Zingaretti : “Condivido parole Conte - ma rischio è l’autoassoluzione”. Poi : “Verificare altre maggioranze - ma serve discontinuità” : “Tutto quanto detto sul ministro Salvini dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione“. A Nicola Zingaretti non è bastato il duro discorso di Giuseppe Conte contro Matteo Salvini nell’Aula del Senato. E, pochi minuti dopo il suo intervento in Senato, ha diffuso una nota molto critica sul governo gialloverde e il suo leader, tanto da sembrare voler chiudere all’ipotesi ...