Cagliari-Inter in TV e in streaming

Cagliari-Inter streaming - dove seguire la diretta della partita : Cagliari-Inter streaming – L’esordio è stato devastante. L’Inter ha strapazzato in casa il Lecce, battendolo per 4-0 davanti ad un San Siro gremito. Debutto ok per Conte, ma l’obiettivo è mantenere questo passo con avversari di caratura superiore. Questa sera si va in Sardegna, i rossoblu cercano il riscatto dopo la sconfitta interna alla prima contro il neopromosso Brescia, ma devono fare a meno di Pavoletti il ...

Cagliari-Inter oggi in tv (1° settembre) : orario d’inizio - diretta streaming - canale e probabili formazioni : Dopo un inizio di stagione completamente opposto, questa sera alle ore 20.45 Cagliari e Inter si affrontano per il posticipo della seconda giornata di Serie A 2019/2020. Gli isolani, infatti, hanno perso in casa contro il Brescia per 1-0, mentre i nerazzurri hanno demolito il Lecce con il punteggio di 4-0 nel monday night. Per la squadra di mister Rolando Maran, quindi, arriva una grande occasione per rifarsi al cospetto della squadra di Antonio ...

Serie A - l’Inter sul campo del Cagliari : gara live su Sky : Dopo il brillante successo contro il Lecce l’Inter è chiamata a confermarsi nella sua prima trasferta stagionale: i nerazzurri saranno di scena a Cagliari contro una formazione reduce dalla sconfitta all’esordio in campionato contro il Brescia e alle prese con la pesante perdita di Pavoletti, vittima di un brutto infortunio. Contro i pugliesi i nerazzurri […] L'articolo Serie A, l’Inter sul campo del Cagliari: gara live ...

Inter - contro il Cagliari si cerca continuità : presente anche Zhang alla Pinetina : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal successo importante ottenuto contro il Lecce per 4-0 e vogliono dare continuità ai propri risultati. Il club meneghino, inoltre, deve fare i conti con un nuovo capitolo relativo al caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha deciso di fare causa alla società nerazzurra, ...

Cagliari-Inter - le probabili formazioni : Conte vuole i tre punti : Il Cagliari per risalire la classifica e riscattarsi dalla sconfitta subita all'esordio contro il Brescia. L'Inter per dare continuità dopo il successo ottenuto all'esordio contro Lecce. Sono questi i temi principali del match che vedrà di fronte Cagliari e Inter alla Sardegna Arena, valido per la seconda giornata di campionato. Due squadre con obiettivi stagionali ben diversi. I padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, nonostante una ...

Inter - Conte scatenato in conferenza : Icardi - il mercato - Sanchez e la sfida al Cagliari : “E’ un attaccante molto bravo nella finalizzazione e anche negli assist. E’ un giocatore importante che nelle ultime due stagioni sicuramente non ha fatto benissimo con lo United: arriva qui con grande entusiasmo e grande voglia di fare, quindi e’ il benvenuto”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte che commenta cosi’ l’acquisto di Alexis Sanchez alla vigilia ...

Cagliari-Inter - le parole di Maran alla vigilia : “In campo con coraggio - i nerazzurri sono da scudetto” : “Mi dispiace per Leo, per lui, ovviamente anche per la squadra perché è un giocatore importante per noi”. Con queste parole il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, commenta ai microfoni di Sky Sport l’infortunio al crociato di Pavoletti. Al suo posto arriva il Cholito Simeone. “Dobbiamo cambiare qualcosa, la settimana scorsa abbiamo fatto più cross di tutti per sfruttare le caratteristiche di Leo, adesso qualcosa ...

Cagliari-Inter - cambia l’arbitro della gara : Maresca sostituirà Mariani : cambia l’arbitro designato per la partita Cagliari-Inter, in programma domani sera con inizio alle 20,45 e valida per la 2/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il direttore di gara Maurizio Mariani sarà sostituito dal collega Fabio Maresca della sezione di Napoli che, a sua volta, lascerà la VAR a Michael Fabbri. Gli assistenti in campo resteranno Del Giovane e Lo Cicero, il IV Uomo Marinelli, mentre Preti sarà ...

Dove vedere Cagliari – Inter streaming e tv - 2a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Cagliari – Inter streaming e tv, 2a giornata Serie A Cagliari Inter streaming| Scendono in campo Cagliari e Inter in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà domenica 1 settembre alle 20.45…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Cagliari – Inter streaming e tv, 2a giornata Serie A – VIDEO proviene ...

Calciomercato Inter : Sanchez potrebbe esordire contro il Cagliari - firma ormai vicina : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di Alexis Sanchez. Secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, più precisamente dall’edizione on line del Sun, il cileno è atteso in Italia a breve, forse già domani. L’affare è quindi in dirittura d’arrivo e fa di certo felice Antonio Conte, che affianca a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez un’altra freccia per iniziare la rincorsa alla Juventus campione d’Italia. Il belga in ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...