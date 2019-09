Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) ‘A VEDETTE ACCUSSÍ Che collera e cche currivo guagliú! Nun ve pozzo dicere che me sto’ rusecanno da ajeressera senza essere capace ‘e me ll’agliottere giacché proprio nun me riesco a ccunvincere ‘e chello ca succedette ‘ncasa d’’a vecchia zoccola ca ce vattette pe quatto a ttre, ma sulo ô 92’ e ppe gghionta ‘e ruotolo cu ‘na daffimarma (autogol) d’’omadaffio (difensore) nuosto ca ‘mmece ajeressera facette ‘a peggia mubbara (partita) da quanno joca cu nnuje… Nun ce pozzo credere! Ajere ô 90’ stevemo tre a ttre doppo ‘nu brutto primmo ajone (tempo) nchiuso ‘ncopp’ô doje a zzero p’’a vecchia zoccola e doppo d’avé ‘ncassato ‘a terza addaffa ô 62’ êvemo adderezzato ‘na varca ca pareva stesse p’affunnà e ‘ntribbuna divano stevemo penzanno ca ce fossemo purtate ‘nu punto d’oro â casa quanno succedette chello ca meno t’aspiette:4 e ppo ve dico ô 92’ tanto pe ...

napolista : 4 a #Orsato e ll’aggiu trattato a ‘stu cecatiello. Si chist’è ‘o meglio penzate ll’ate ch’ànn’’a essere Le pagelle… -