Youtube | maxi multa a Google | fino a 200 milioni per violazione della privacy dei bambini

Maximulta per Google : Youtube spia i bambini per inviare pubblicità mirate : Quante volte ci siamo sorpresi dell'apparizione di pubblicità online riguardanti esattamente l'argomento che ci interessava? Ebbene, a quanto sembra non era soltanto suggestione, ma qualcosa di strano dietro c'è davvero. Infatti ora Google riceverà una mega multa per aver spiato gli utenti di YouTube con un'età inferiore ai 13 anni. A quanto sembra, le informazioni raccolte venivano utilizzate per inviare pubblicità mirate. La multa a Google In ...