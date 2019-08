Trame Un posto al sole al 13 settembre | Elena intende trasferirsi definitivamente a Londra

Un posto al sole - Vittorio è messo alle strette : anticipazioni Trame dal 2 al 6 settembre : Ecco cosa ci attende in questi nuovi cinque episodi di Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Termina il processo contro Manlio Un posto al sole puntata di oggi lunedì 2 settembre Dal disagio di Serena e dalla confidenza tra lei e Leonardo, Filippo intuisce che tra i due sia successo qualcosa: Serena gli dirà la verità? Dopo la sentenza del processo Picardi, Renato sembra far emergere il suo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Giorgio Borghetti entra nelle Trame della soap e sconvolge la vita di Marina : Giorgio Borghetti è una new entry della soap partenopea. Interpreta Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo ucciso da Arturo, e potrebbe sconvolgere totalmente la vita di Marina Giordano.

Un posto al sole - Trame al 30 agosto : Vittorio torna a Napoli - Renato vicino ad Adele : torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, l'avvincente sceneggiato italiano ambientato tra Napoli e il Vesuvio, trasmesso dal 21 ottobre 1996 in Italia. Nelle puntate in onda dal 26 al 30 agosto alle ore 20:20 su Rai Tre Vittorio Del Bue farà ritorno a casa dopo aver trascorso le vacanze con il padre mentre Renato Poggi si allontanerà da Nadia per aiutare Adele Picardi, in ansia per il verdetto sul processo a Manlio. Un ...

Un posto al sole Trame : Il papà di Alex e Mia adesso è una donna - Carla Parisi : Nella puntata di martedì 6 agosto, gli autori di un posto al sole hanno riservato nel finale un grosso colpo di scena che ha lasciato i fan letteralmente a bocca aperta. Nelle puntate precedenti si era creato un alone di mistero attorno al personaggio del padre di Mia e Alex. Il fatto che la madre delle ragazze avesse preferito fuggire e lasciare le figlie da sole, piuttosto che affrontare il marito, aveva spiazzato tutti. adesso però c'è stata ...

Un posto al sole - Trame nuove puntate : un’occasione irripetibile : Anticipazioni Un posto al sole dal 5 al 9 agosto: Serena prende una decisione drastica Un posto al sole continua a mietere successi nonostante vada in onda da più di 20 anni ormai. Le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini appassionano i telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 agosto annunciano diversi colpi di scena. La situazione legale di Arturo è complicata ma Marina non vuole arrendersi e va a parlare ...

Un posto al sole - la decisione finale di Vittorio : anticipazioni Trame dal 5 al 9 agosto : Ultima settimana con Un posto al sole prima della pausa estiva: dal 26 agosto la soap opera ambientata a Napoli tornerà a far compagnia al pubblico ma la settimana di Ferragosto e quella seguente la serie non sarà in onda. Intanto, per questi ultimi cinque episodi prima dello stop, l’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime ...