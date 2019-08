Temptation Island | Katia Fanelli | Non sono fidanzata | nella mia testa ho ancora una

Fonte : blogo

(Di sabato 31 agosto 2019)e Vittorio Collina silasciati, ed è cosa nota. I due protagonisti della scorsa edizione dipare abbiano preso definitivamente strade diverse, nonostante la fotonicaproviforti sentimenti per il giovane, che invece ha deciso di ricominciare a vivere in serenità, in compagnia degli amici conosciuti all'interno del programma di Canale 5. Vittorio Collina ha trascorso le vacanze proprio con Arcangelo, Massimo e Vanessa Cinelli, libero dalla pressione dell'ormai ex-compagna.Rispondendo ad alcune Stories di telespettatori curiosi,ha rivelato qualche ora fa di essereinnamorata del ragazzo con cui ha partecipato al reality show di Canale 5. Sebbene la rottura risalga ad alcune settimane fa, la giovane non riesce ancor a far spazioper un altro uomo e continua a pensare e ad amare proprio Vittorio: No, non...

trash_italiano : Anche Vladimir Luxuria contro Er Faina: 'premiato con #TemptationIslandVip: per fare carriera bisogna offendere' - MsLuceGuida : RT @girlscandoit_: Ma davvero Matteo Salvini è stato lasciato dalla fidanzata per un tentatore di Temptation Island? No perché è la cosa… - itsrcfoxy : RT @jupitears: se attraversate un periodo buio pensate a Salvini che ha perso consenso pubblico ed è stato lasciato dalla fidanzata per un… -