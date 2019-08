Sparatoria sulla folla in Texas | almeno 5 morti e 30 feriti Anche il killer ucciso

Texas - Sparatoria sulla folla : 5 morti e 20 feriti - ucciso il killer : sparatoria in Texas. Un agente e alcuni passanti sono stati colpiti a Odessa e Midland, due città distanti una trentina di chilometri. I colpi provenivano da un veicolo in movimento. Lo...

