Sì ok | la sfortuna | ma da quanto tempo la Juve non pigliava tre gol in casa?

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Questo inizio di campionato ad agosto e a mercato aperto lascia un sacco di problemi. Per esempio, Mertens che fino a pochi giorni prima si faceva il bagno a posillipo, ha continuato a pensare di essere al mare e si è tuffato. E giù polemiche infinite che non ricordo per tutti i tuffi, anche più spettacolari, di Cuadrado E Dybala giusto per fare due esempi. In più quel bravo ragazzo è riuscito pure a tuffarsi senza sfregiarsi il mento come faceva qualcun altro da queste parti è che poi ha preferito andarsene a Torino. E così alla seconda giornata già si va a Torino tra le polemiche e, per evitarne altre, di polemiche, ci mandano Orsato, l’uomo che non vedeva i rossi per Pjanic. Ma va bene così, se, come dice Tacconi, gli arbitri possono decidere di favorire qualcuno, che lo si renda chiaro già alla seconda così ché, nel caso, possiamo tutti dedicare le nostre attenzioni ad altro. Minuto ...

