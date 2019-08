Gran Premio di F1 del Belgio | prima fila tutta Ferrari | Leclerc in pole davanti a Vettel

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo un mese di pausa, la Formula 1 è ritornata questo fine settimana

Formula 1 - Gran Premio del Belgio : come vederlo in Tv e in Streaming : Tredicesimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle qualifiche, alla gara di domenica.

Formula 1 - mistero Raikkonen a Spa : il pilota finlandese potrebbe saltare il Gran Premio del Belgio : L’Alfa Romeo Racing ha richiesto la presenza di Ericsson in Belgio perché non è certo che Raikkonen possa affrontare il week-end di Spa Il week-end che conduce al Gran Premio del Belgio comincia subito con un mistero che riguarda Kimi Raikkonen, il quale potrebbe non prendere parte alle qualifiche e alla gara in programma sabato e domenica. photo4/Lapresse L’Alfa Romeo Racing ha convocato d’urgenza Marcus Ericsson, terzo ...

Alex Rins ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna : Alex Rins, pilota spagnolo della Suzuki, ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si corre sul circuito di Silverstone ed è il 13° del Motomondiale. Al secondo posto è arrivato Marc Marquez, spagnolo della Honda e

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si disputa sul circuito di Silverstone. In seconda posizione partirà Valentino Rossi, che non partiva in prima fila da più di

Ciclismo - 68° Gran Premio Colli Rovescalesi : i migliori talenti sono pronti alla sfida : Sarà una sfida tutta da vivere quella che andrà in scena domenica 25 agosto a Rovescala (in provincia di Pavia) e che metterà in palio la 68^ edizione del Gran Premio Colli Rovescalesi e il 12° Trofeo Enertrade nonchè la 32^ M.O. Giuseppe Torregiani A.M., la Coppa Amanzio Milanesi A.M. e il Trofeo Bonarda del Comune di Rovescala. Una gara suggestiva ed affascinante come sempre, quella allestita con passione dalla Asd Rovescalese del ...

MotoGp - la Ducati vuole il bis a Silverstone : dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Inghilterra : Due anni fa la Ducati di Dovizioso si impose sul tracciato inglese, al momento quella rimane l’ultimo successo a Silverstone dopo la cancellazione di dodici mesi fa per pioggia Ormai da molti anni la terza e ultima gara di agosto per la MotoGp è il British Grand Prix, uno degli eventi più affascinanti del campionato mondiale che si svolge sul circuito di Silverstone in Inghilterra. Scopriamo di seguito 10 dati essenziali sulla ...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv e streaming : Nuovo appuntamento in arrivo nel weekend con il Motomondiale, destinato a catturare l’interesse di milioni di appassionati. A dominare nella classe regina, tanto per cambiare, è ancora una volta Marc Marquez, sempre più vicino a conquistare un nuovo titolo nella sua carriera. Lo spagnolo non sembra quasi avere rivali, a eccezione della Ducati, che prova […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv e ...

Formula Uno - il Gran Premio di Monza in chiaro su Tv8 : Si avvicina uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio d’Italia di Formula Uno, in programma come di consueto a Monza e considerato come una vera festa per tutti gli amanti della Ferrari che hanno la possibilità di far sentire il loro sostegno alla scuderia del Cavallino (appuntamento fissato […] L'articolo Formula Uno, il Gran Premio di Monza in chiaro su Tv8 è stato realizzato da Calcio e ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Lorenzo De Luca è terzo nel Gran Premio individuale - ma brillano tutti gli italiani : Ottimo bottino per l’Italia del salto ostacoli anche nel Gran Premio individuale della tappa di Nations Cup di Dublino: in Irlanda gli azzurri dopo il secondo posto della gara a squadre di venerdì oggi si comportano molto bene anche nella gara più importante di giornata, con il terzo posto di Lorenzo De Luca, ma arrivano anche il nono di Massimo Grossato, il decimo di Paolo Paini ed il tredicesimo di Emilio Bicocchi. Unica nota stonata il ...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv e in streaming : Il Motomondiale prosegue a ritmo incessante e fa tappa alRed Bull Ring, in Austria, circuito che, almeno sulla carta, in virtù dei precedenti, sembra essere favorevole alla Ducati. Marc Marquez è sempre però più in testa alla classifica e punta a centrare il prima possibile la sua prima vittoria qui, magari già da domani. La […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio ...

Ciclismo - 16° Gran Premio Città di Gabicce Mare; la carica dei 400 - trionfa tra gli Elite-Under 23 Emanuele Ansaloni : Grande spettacolo è stato regalato a tutti gli appassionati di Ciclismo nella notturna del 16° Gran Premio Città di Gabicce Mare – Memorial Elio Clementi, splendida kermesse tipo pista con le regole della corsa a punti, allestita dal Velo Club Cattolica con la regia organizzativa del presidente Massimo Cecchini. Sono stati circa 400 gli atleti, dai 9 ai 23 anni, che si sono sfidati sul circuito di quasi 1000 metri ricavato nella zona artigianale ...

Anche l’Arabia Saudita vuole il Gran Premio - avviate trattative : L'Arabia Saudita e la Formula 1 stanno discutendo della possibilita' di ospitare una gara nel Paese. Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Times, sarebbe stato chiesto a riguardo un parere ai capi delle scuderie. Il giornale ha riferito che la Formula 1 e le 10 squadre avrebbero chiesto rassicurazioni su questioni quali i diritti umani, l'uguaglianza di genere e la liberta' dei media prima di organizzare una gara nel Paese. Il quotidiano ...