Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Il Torino ufficializza l’acquisto die il presidentelascia cadere una frase «Ci proveremo anche per l’attaccante, non demordiamo» che, secondo ladello Sport, lascia pensare che ci sianomargini per Simone. L’attaccante del Napoli è corteggiato dai granata dall’inizio del mercato, ma De Laurentiis enon sono riusciti a trovare un accordo per il trasferimento.vorrebbe mettere la ciliegina giusta sulla torta che ha confezionato per il suo Torino, ma il Napoli ha deciso di non svendere il suo attaccante, soprattutto dopo la cessione di Ounas. L’arrivo di Llorente potrebbe far cambiare le idee, e convincere il presidente a scendere sotto i 25 milioni rischiesti L'articolodiilNapolista.

Cye1962 : RT @napolista: Gazzetta: #Cairo presenta Laxalt e spera ancora di portare a casa #Verdi #Napoli e #Torino non hanno trovato l’accordo per… - napolista : Gazzetta: #Cairo presenta Laxalt e spera ancora di portare a casa #Verdi #Napoli e #Torino non hanno trovato l’acc… - BelottiFans : Torino, Cairo: 'Preso Laxalt. Ciliegina sul mercato? Vediamo, ma deve essere buona' -