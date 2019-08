Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Repetita iuvant, o almeno dovrebbero.E allora ripetiamo che l’unica giustificazione morale per non andare alle urne è il pericolo di proto fascismo di nuove camere a maggioranza assoluta(+Meloni). I famosi, e dainvocati, “pieni poteri”. Perché potrebbero cambiare la Costituzione, oltre a eleggere nel 2022 un loro Capo dello Stato, e fare la stessa cosa con i futuri giudici costituzionali, Csm, etc.Dunque, undi coalizione M5S-Pd ha il dovere di sradicare le cause cha anno portato in due annia passare prima dal 4% al 17% e poi dal 17% al 38% dei consensi. Poiché tali cause sono note anche ai sassi e consistono nell’indecenza di diseguaglianze sociali in crescita esponenziale, nella mediocrità e nell’incultura sempre più precipitante dei ministri.Ma anche nella tolleranza verso ...

HuffPostItalia : Un governo di eguaglianza, altrimenti tornerà Salvini - PasqualePulito : Diciamo che abbiamo perso un anno a mangiare #popcorn ma, forse è la volta buona che l'#Italia abbia un governo fin… - GiuseppeAngiul2 : E non chiamatelo 'governo giallorosso'. Rossi eravamo noi socialisti quando ci battevamo a favore della mobilità s… -