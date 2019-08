Torino eliminato | Wolverhampton ai gironi di Europa League

Torino eliminato DALL'EUROPA LEAGUE/ Perde al Molineux : Wolverhampton ai gironi : TORINO ELIMINATO DALL'EUROPA LEAGUE: i granata cadono al Molineux e con la seconda sconfitta contro il Wolverhampton non accedono alla fase a gironi.

Il Torino è stato eliminato dall’Europa League : Il Torino è stato battuto 2-1 dal Wolverhampton nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League ed è stato eliminato dal torneo dopo aver perso anche l’andata, giocata una settimana fa in Italia. In Inghilterra il Torino è andato in

Europa League - eliminato il Torino : 22.38 Si ferma al playoff la corsa europea del Torino. Nel ritorno in Inghilterra, i granata di Mazzarri, già battuti all' andata (2-3), vengono sconfitti: 2-1. Buon primo tempo del Toro che prova a fare la gara. Ma sono gli inglesi a passare al 30': azione sulla fascia destra di Traoré che mette in mezzo, Raul Jimenez anticipa tutti e batte Sirigu. Nella ripresa illusione granata per la rete di testa di Belotti su punizione di Baselli (57'). ...