Stromboli : abitante - ‘notte insonne - attività vulcano ancora forte’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – “E’ stata una notte insonne, anche perché l’attività del vulcano non si è mai fermata ed è ancora molto forte, c’è del fumo che sale e poco fa c’è stata un’altra piccola esplosione. Insomma, non siamo per niente tranquilli”. A parlare con l’Adnkronos è Gianluca Giuffrè, un abitante di Ginostra, frazione di Stromboli, sommersa anche ieri sera, dopo le due ...

Stromboli : abitante - 'turisti nel panico - non c'è alcuna segnaletica' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "I turisti sono stati nel panico anche quest volta, perché non sapevano cosa fare dopo l'esplosione. Abbiamo dovuto spiegare alla gente di allontanarsi dal mare e di mettersi nei punti di riparo, perché non c'è nessuna cartellonistica e nessun avviso. Speriamo che dopo

Stromboli : abitante - ‘turisti nel panico - non c’è alcuna segnaletica’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “I turisti sono stati nel panico anche quest volta, perché non sapevano cosa fare dopo l’esplosione. Abbiamo dovuto spiegare alla gente di allontanarsi dal mare e di mettersi nei punti di riparo, perché non c’è nessuna cartellonistica e nessun avviso. Speriamo che dopo quest’ultima eruzione qualcosa si muova e si mettano degli avvisi urgenti”. Lo ha detto ...