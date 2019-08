Spagna | calcio in lutto | morta Xanita | la figlia di nove anni dell' allenatore Luis Enrique

Calciomercato - le ultime : Hysaj verso la Spagna - frenata Genoa ed attaccante al Verona : ultime trattative di Calciomercato in Serie A, si sta per concludere la finestra estiva. Il Bologna ha annunciato di avere ceduto l’attaccante Cesar Falletti al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto. Hysaj verso il Valencia, è il calciatore del Napoli il nome scelto dagli spagnoli per sostituire l’infortunato Piccini, frenata tra il Genoa e Donis, il club ...

CorSera : nel calcio europeo vince il «mediano» - cioè la Spagna : Il Corriere della Sera riporta un’interessante statistica sulle squadre che vincono in Europa. Dal 1955 all’anno scorso 18 vittorie sono andate a una squadra spagnola, 13 a una inglese, 12 a una italiana, ma negli ultimi dieci anni ben 7 volte ha vinto una spagnola. Su questa base Juan Moreno-Ternero e Shlomo Weber in un paper del Cepr, Centre for Economic Policy Research, hanno formulato una teoria per spiegare questo predominio ...

Calciomercato Juventus - piace Everton : dalla Spagna - voci di interesse per Coutinho : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe lavorando per l'acquisto di Everton Soares, uno dei protagonisti dell'ultima Coppa America vinta dal Brasile. L'esterno offensivo classe 1996 è di proprietà del Gremio e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori top club internazionali; tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Anche il Milan ha provato ad acquistare il ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : lo Spezia pesca in Spagna - la Reggina mette la freccia : ultime importati trattative per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Empoli ha concluso positivamente la rincora con il difensore Balkovec, prestito con diritto di riscatto dal Verona, il Perugia sta per chiudere con l’Udinese per Angella, piccola speranza anche di arrivare a Benali. Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore, si tratta di Salvador ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

FcCrotonecalcio - prossima amichevole contro il Getafe (Spagna). Ingaggiati l’attaccante Vido e il difensore Gigliotti : Non la solita amichevole con una squadra di categoria inferiore, ma contro un avversario, Getafe, che farà parte del prossimo

Calciomercato Napoli - clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa : “James Rodriguez resta al Real!” : Calciomercato Napoli, la notizia che rimbalza dalla Spagna potrebbe avere del clamoroso. James Rodriguez, obiettivo concreto di azzurri e Atletico Madrid, potrebbe rimanere al Real. E’ ‘AS’ a scriverlo, spiegando che c’è stato un dietrofront di Florentino Perez riguardo la sua cessione per via del grave infortunio ad Asensio. Il colombiano, che è tornato ad allenarsi oggi coi blancos dopo ben 787 giorni, sempre ...

Calciomercato Inter - dalla Spagna : “Torna di moda il nome di Rakitic” : Rilancio Rakitic. La stampa spagnola evidenzia come sia tornato di moda il nome del centrocampista del Barcellona in casa Inter. Il calciatore croato non è sicurissimo di rimanere in Catalogna, per via di un posto da titolare che rischia di perdere, come sottolineato dal tecnico Ernesto Valverde ieri in conferenza stampa: “Non so se Rakitic sarà un giocatore importante per la prossima stagione. Gli anni passano anche per ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar alla Juventus - non sarebbe solo fantamercato : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate dalla Spagna, Neymar ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain (club nel quale non si è mai ambientato), per proseguire la sua carriera in un top club europeo. La prima scelta dell'asso brasiliano sarebbe il Barcellona, la squadra che lasciò due anni fa per mostrare al mondo di poter competere con Lionel Messi ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

Calcio - Europei Under 19 2019 : Italia-Armenia 4-0. Riscatto immediato degli azzurrini - sfida con la Spagna per la semifinale : Successo ampio e senza discussioni per la Nazionale Italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 19 2019. La formazione allenata da Carmine Nunziata si è imposta con un netto 4-0 sui padroni di casa dell’Armenia riscattando il traumatico esordio contro il Portogallo e rilanciando le proprie ambizioni di accesso alla semifinale. Grazie al pareggio infatti tra la compagine lusitana e la Spagna, agli azzurrini ...

Calciomercato Juventus - la clamorosa bomba dalla Spagna : Neymar si è proposto ai bianconeri! : Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano ...

Calciomercato Juventus : si raffredda la pista City per Cancelo - Trippier verso la Spagna : Il Calciomercato della Juventus continua a girare intorno anche al ruolo del terzino destro. Joao Cancelo sarebbe in uscita perché poco adatto al gioco di Sarri, il nuovo tecnico vorrebbe infatti un laterale più difensivo. Il problema è che la richiesta di 60 milioni dei bianconeri sembra bloccare ogni trattativa nonostante il ragazzo avrebbe già un sorta di accordo con il Manchester City. Nel frattempo la più valida alternativa al portoghese, ...