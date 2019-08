Scontro a Uomini e Donne tra Ilaria e Massimo dopo l' addio a Temptation Island

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Novella Toloni Sono riprese le registrazioni del programma di Maria De Filippi e non sono mancati gli scontri tra ex protagonisti diinvitati in studio per confrontarsiè ufficialmente ricominciato. Nelle scorse ore sui profili social della popolare trasmissione pomeridiana sono stati resi noti i nomi dei quattro nuovi tronisti. Tra loro c’è anche Giulio Raselli, il corteggiatore rifiutato da Giulia Cavaglia nella corsa edizione. Le registrazioni delle prime puntate sono già cominciate e dal web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni (emerse dalle storie del profilo Instagram di). Protagoniste delle prime puntate saranno alcune coppie di. Come ogni anno, infatti, Maria De Filippi ha voluto invitare in studio alcune delle coppie più amate e seguite del reality dei sentimenti, comeTeolis e...

Novella_2000 : #Uominiedonne anticipazioni prima puntata: duro scontro tra Giulio Raselli e Massimo Colantoni - CasilinaNews : #Lanuvio, violento frontale tra due auto. Tre feriti gravi. L'intervento dei #Carabinieri e degli uomini del 118… - AndreaLompio53 : @TradingEF @quitjam12 @GiorgiaMeloni Trovo a dir poco noioso, oltre che primitivo e ignorante, questo scontro ghibe… -