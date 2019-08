Pedullà | “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid | può arrivare in Serie A”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019): “Jamesin, puòinA”: “Jamesin, puòinA” e non a Napoli. Dopo un’ Estate passata ad accostare il fantasista colombiano al club azzurri, ecco che potrebbe invece farsi avanti il Molan che è a caccia di un trequartista da affidare a Giampaolo. Il tecnico rossonero ha avuto non poche difficoltà nell’ esordio in campionato contro l’ Udinese, quando nel post gara ha annunciato rivoluzioni. La dirigenza del Milan si trova aper trattare Correa con l’ Atletico di Simeone, ma se l’ affare coi Colchineros non dovesse andare in porto, allora Maldini e Boban punterebbero su ‘El Bandido’. Ne parla l’ esperto di calciomercato Alfredosul proprio sito internet.: ...

