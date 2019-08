Luigi Di Maio sconcertato dopo il colloquio con Giuseppe Conte | O si fa

La mamma di Di Maio preside a Pomigliano : "Trasferita come tanti prof. Luigi? Lo guardo con gli occhi del cuore" : La mamma di Luigi Di Maio torna a casa: Paola Esposito, di professione docente e dirigente scolastico e madre del politico 5Stelle, ha finalmente ottenuto il trasferimento in una scuola della sua Pomigliano d’Arco, dopo quattro anni passati a Volla, un altro comune della provincia di Napoli.Un trasferimento che ha suscitato i commenti critici di qualcuno, a cui la professoressa ha voluto rispondere dalle pagine de Il Mattino.“tanti ...

Luigi Di Maio - la menzogna davanti a Mattarella. "Non c'è problema" - il punto più basso per il M5s : Una menzogna rivenduta ai grillini. O, peggio, al Capo dello Stato. Secondo il Fatto quotidiano, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno rassicurato Sergio Mattarella sul fatto che l'esito del referendum online sulla piattaforma Rousseau a proposito del governo tra M5s-Pd non influirà in alcun modo sul

Che fine farà la querela del PD a Luigi Di Maio? : Fino ad un mese fa un qualsiasi tipo di alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sembrava impossibile. Il leader Luigi Di Maio ci aveva provato lo scorso anno, prima di rivolgersi alla Lega e mettere in piedi il governo gialloverde, ma dal PD aveva ricevuto un sonoro NO. Poi c'è stato il governo gialloverde e le tensioni tra i due partiti si sono fatte sempre più forti, al punto da spingere Luigi Di Maio a promettere a più ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - ma quante balle. Rinnegano loro stessi : ecco i video che li inchiodano : Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, ecco i due voltagabbana. "Lo dirò per sempre: mai con il Movimento 5 stelle", ripeteva il segretario del Pd. Che solo un mese fa giurava: "Se il governo cade si va al voto". Ma come sappiamo ha ingannato tutti, da Carlo Calenda a Matteo Salvini. Dall'altra parte an

Aldo Giannuli massacra Luigi Di Maio : "Alla Difesa? Meglio agli Esteri - dopo qualche lezione di geografia" : "Luigi Di Maio alla Difesa? Scelta sbagliata. Ha difficoltà a distinguere un F35 e un ferro da stiro. Meglio agli Esteri dopo qualche ripetizione di geografia o agli Interni, posto più propriamente politico". Aldo Giannuli, ospite a L'aria che tira, su La7, massacra il leader del Movimento 5 Stelle

Luigi Di Maio - occhio alle date : cosa è successo l'1 agosto - prima della crisi. Il golpetto contro Salvini : Chiamiamolo il "golpetto" di Luigi Di Maio. occhio alle date: il Tempo rivela come l'1 agosto, dunque una settimana prima esatta che Matteo Salvini aprisse in modo ufficiale la crisi di governo, sia accaduto al Viminale qualcosa di molto, molto sospetto. Il ministro del Lavoro nonché leader del M5s

Luigi Di Maio - telefonata con Beppe Grillo : "Vi sfido" - la nuova farsa grillina : telefonata tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio, pochi minuti dopo il post (dinamitardo) con cui il fondatore del Movimento 5 Stelle di fatto punta a delineare i confini del prossimo governo Pd-M5s, indicando la necessità di trovare "ministri tenici" e "sottosegretari politici". Leggi anche: "La rete de

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Governo - Luigi Di Maio conferma l'accordo con il Pd per un Conte bis : La notizia è arrivata in questi minuti direttamente dal leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Infatti, secondo quanto si apprende dalle sue parole, si sarebbe trovato un accordo politico con il Partito Democratico per dare vita a nuovo Esecutivo. Lo stesso dovrebbe essere presieduto sempre da Giuseppe Conte, al quale quindi spetterà il compito di formare la nuova squadra di ministri che governerà il Paese. La crisi governativa che ...

Luigi Di Maio al Quirinale - via alla fase due : "Accordo con il Pd su Conte - ora programma omogeneo" : "C'è un accordo politico con il Pd sui Giuseppe Conte premier. non ci sottraiamo". Luigi Di Maio annuncia di fatto la nascita del governo giallorosso, uscendo dal faccia a faccia con il Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. "Si è deciso di far saltare tutto - ha accusato il leader del M5s

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio» : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Luigi Di Maio al Colle - regolamento di conti con Salvini : "La Lega voleva farmi premier - ma io...". È serio? : "Si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona". Luigi Di Maio chiude la sua conferenza stampa al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un regolamento di conti con Matteo Salvini: "In una fase così delicata, qualcuno ha pensato al sottoscritto pi

Fiorello - il gatto Matteo Salvini e il topo Luigi Di Maio : l'amarissima favoletta dal finale tragico : Qualche settimane Fiorello Rosario aveva postato delle storie sul suo profilo Instagram, commentando la crisi politica, e definendo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente il gatto e il topo. Il presentatore in queste ore ha pubblicato sempre sui social il sequel della 'favola'. Fiorello si

Luigi Di Maio sul viale del tramonto : Erano i padroni dell'Italia, nessuno sembrava in grado di fermarli. Da un lato Matteo con i suoi rosari, i suoi porti chiusi e i suoi bagni di folla (anche i suoi bagni veri, nell'Adriatico del Papeete beach). Dall'altro Giggino che, pur con qualche problema elettorale in più, teneva salde nella sue