Lascia Westerhout, assistente di Trump

L'personale del presidente Donald, Madeleineha rassegnato le dimissioni. Lo anticipa il New York Times. Ha lavorato perdal giorno del suo insediamento alla Casa Bianca., secondo il NYT,hato dopo cheè venuto a sapere che aveva condiviso informazioni sul presidente durante un cena 'off the record' con i cronisti.le avrebbe contestato la violazione del patto di riservatezza. Di conseguenza le è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca.(Di venerdì 30 agosto 2019)