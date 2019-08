Gli scontri di treni da guardare

Volley femminile - Europei 2019 : risultati e classifiche 29 agosto. Serbia e Polonia si aggiudicano Gli scontri diretti con Turchia e Italia : Si è conclusa la prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile, andata in scena nei giorni scorsi tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Le classifiche dei quattro raggruppamenti della competizione continentale hanno assunto la loro fisionomia definitiva permettendo di stilare il tabellone degli ottavi di finale e di conoscere il nome delle formazioni eliminate dal torneo. La giornata ha quindi espresso gli ultimi verdetti in ...

Primi riscontri per Huawei P10 con EMUI 9.1 e tempi di uscita in Italia per Gli esclusi : Ci sono alcune informazioni interessanti che possiamo prendere in esame oggi 28 agosto per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone ancora molto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei P10. Domenica scorsa, più in particolare, vi abbiamo preannunciato l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per chi dispone della versione no brand nel nostro Paese. Rollout che, come si poteva facilmente prevedere, procede ...

Hong Kong - ancora scontri fra polizia e manifestanti : idranti e spari in aria. I media locali : “Pistole puntate contro Gli attivisti” : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, mentre i manifestanti hanno lanciato petardi, tra cui bottiglie incendiarie. Ma la polizia, sostengono i media locali, avrebbe ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato 29 persone dopo Gli scontri di sabato : La polizia di Hong Kong ha arrestato 29 persone dopo gli scontri di sabato durante una manifestazione nel quartiere di Kwun Tong. Gli scontri, ha detto la polizia, sono continuati anche durante la notte tra sabato e domenica. I manifestanti hanno

Scontrino elettronico : c'è tempo fino al 2 settembre per inviare i dati di luGlio : Il prossimo 2 settembre scade il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi percepiti e pagati nel corso del mese di luglio, evitando così di incappare in pesanti sanzioni economiche. L'ultima data utile interessa tutti quegli esercenti che non si sono ancora muniti dei cosiddetti registratori di cassa telematici per l'emissione dello Scontrino elettronico, e anche coloro che, seppur in in possesso di questi ...

Scontrini elettronici - entro il 2 settembre la sanatoria per i dati di luGlio : La scadenza sui corrispettivi può essere usata per evitare le sanzioni. Una chance anche per chi ha continuato a emettere i vecchi Scontrini o ricevute

Kashmir - altri due morti neGli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300 persone in stato d’arresto : Continuano gli scontri, le violenze, gli arresti e le uccisioni in Kashmir. A ormai più di 15 giorni dalla revoca unilaterale dell’India dello Statuto speciale della regione ai piedi dell’Himalaya, altre due persone, tra cui un ufficiale di polizia, hanno perso la vita in uno scontro a fuoco tra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Baramulla, nel Kashmir Indiano, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Vittime che ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Tatiana Andreoli non incanta ed è 20^ in qualificazione - buoni riscontri tra Gli Allievi : A Madrid è cominciato ufficialmente il Campionato del Mondo Giovanile 2019 di Tiro con l’arco, con la prima giornata riservata ai Ranking Round e ai primi scontri diretti del compound junior e del ricurvo Allievi femminile. L’Italia si è presentata in Spagna con il contingente massimo in tutte le categorie, perciò quest’oggi sono subito entrati in gara i 24 arcieri convocati per la rassegna iridata giovanile. Partiamo ...

Honduras - follia allo stadio : 4 morti neGli scontri prima del derby Olimpia-Montagua : Quattro morti e almeno sette feriti gravi. E’ questo il bilancio degli scontri avvenuti in Honduras prima del derby di campionato tra Olimpia e Montagua, match poi rinviato a data da destinarsi. I disordini sono iniziati fuori dallo stadio di Tegucigalpa quando il pullman della squadra del Montagua è stato attaccato da un gruppo di tifosi che ha lanciato bottiglie contro la vettura ferendo tre calciatori che sono stati poi medicati in ospedale. ...

Usa - a Portland la più grande dimostrazione di estrema destra nell’era Trump : scontri con Gli antifascisti e 13 arresti : Cinquecento manifestanti di estrema destra da una parte, centinaia di manifestanti antifascisti dall’altra, tredici arresti, sei persone ferite negli scontri con la polizia e tra gli attivisti delle due diverse fazioni. Oltre al sequestro di manganelli, scudi artigianali e spray repellenti. È il bilancio della manifestazione che sabato 17 agosto ha avuto luogo a Portland, roccaforte progressista sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ...

Scontri prima della partita - finisce in tragedia : 3 morti e 4 feriti [DETTAGli - FOTO e VIDEO] : Tre morti e quattro feriti in Honduras negli Scontri fra tifosi che hanno preceduto il sentissimo derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale Tegucigalpa. I disordini sono scoppiati quando il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di sassi e bottiglie e colpi di mazze di ferro. Nell’attacco, a quanto riferito dal presidente del club Pedro Atala, tre calciatori sono rimasti feriti. In ...

Hong Kong - la battaGlia dell’aeroporto Scontri e cariche. Trump : “Tutti calmi” : I manifestanti bloccano ancora lo scalo. Fermati due infiltrati. Il presidente Usa parla di «truppe al confine»

Gli scontri all’aeroporto di Hong Kong : La polizia antisommossa è entrata con manganelli e spray al peperoncino, l'ONU ha invitato le autorità di Hong Kong a non usare la violenza, la Cina gli ha risposto di farsi i fatti suoi

Hong Kong - polizia si ritira dall’aeroporto dopo Gli scontri con i manifestanti foto : Secondo la Cnn i dimostranti hanno eretto barricate per ostacolare l’avvicinamento degli agenti che alla fine hanno deciso di lasciare lo scalo