‘Sindrome del Lupo Mannaro’ | ritirato farmaco per curare il reflusso | conteneva sostanze

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) E’ allarme in Spagna dopo i 17 casi, quasi da film fantascientifico, di persone che hanno subito una velocissima crescita di peli su tutto il corpo, arrivando ad apparire quasi simili ad animali, tanto da essere paragonati ai mitologici Lupi Mannari. Nello specifico si tratta di 17 bambini che hanno subito una crescita anomala dei capelli e dei peli, la cosiddetta sindrome del ‘mannaro’, dopo aver assunto unutile peril. Le autorità spagnole hanno registrato questi casi nella regione Cantabria, a Valencia e a Granada. Secondo i primi rilievi – come riporta la ‘Bbc’ – ilè risultato contaminato da un altro, utilizzato per la cura dell’alopecia. «La fronte, le guance, le braccia, le gambe e le mani di mio figlio erano coperte di peli, era spaventoso», ha affermato una madre preoccupata per ...

