Orban scrive a Salvini | “Caro Matteo non dimenticheremo i tuoi sforzi contro i migranti

Orban scrive una lettera a Salvini : "Noi ungheresi non ti dimenticheremo" : “Ti consideriamo un guerriero nella lotta per preservare le radici cristiane dell’Europa e per fermare l’immigrazione”. E’ un passaggio della lettera che il premier ungherese Viktor Orban, come riportano i media magiari, ha inviato a Matteo Salvini.Noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader dell’Europa occidentale a contrastare l’arrivo di migranti illegali in Europa attraverso il ...