Le parole chiave del discorso di Conte dopo l' incontro con Mattarella

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Esordisce con un ringraziamento a Sergioe,il conferimento dell'incarico, Giuseppeavvia la sua dichiarazione ai giornalisti, al Quirinale, annunciando: "Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari. All'esito, mi dedicherò a elaborare il programma con le forze politiche che hanno espresso il loro sostegno a questo nuovo progetto politico". Ed anche a loro il presidente incaricato rivolge "fin d'ora" il suo ringraziamento. Nel segno della novità "Realizzerò un governo nel segno della novità, me lo chiedono le forze politiche che hanno annunciato la loro disponibilità" aggiunge, che parla di "una nuova e ampia stagione riformatrice" che si propone di affrontare con un esecutivo che "rilanci la speranza e offra al Paese certezze. "Siamo a poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio. Mi ...

