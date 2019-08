Genoa | Schone si presenta | “Domenica ci sarà un’atmosfera super”

Roma-Genoa - formazioni ufficiali : Kluivert e Schone titolari : Roma-Genoa, formazioni ufficiali – Nuovo tecnico per la Roma. Fa il suo debutto nel nostro campionato Paulo Fonseca, che ha dimostrato nelle amichevoli di apprezzare un gioco offensivo e veloce. Giallorossi che puntano ad un posto in Champions League. E’ cambiato il portiere con l’arrivo di Pau Lopez, innesti anche sulle fasce con Spinazzola e Zappacosta. A centrocampo sono arrivati Veretout e Diawara. Importantissimi i ...

Genoa-Imolese 4-1 - il Grifone parte bene : Schone incanta e segna su punizione [VIDEO] : COPPA ITALIA – Il Genoa supera agevolmente il terzo turno di Coppa Italia. A Chiavari Imolese battuta 4-1. Ottima prestazione degli uomini di Andreazzoli che mettono le cose in chiaro sin dai primi istanti. Genoa avanti dopo soli 2′: Pinamonti riceve palla in area e sterza trovando la scivolata di un difensore ospite che tocca il pallone con un braccio. Rigore affidato a Criscito che spiazza Rossi. Al 7′ è Zapata ad ...

Genoa - Schone delizia i tifosi poi indicazioni di calciomercato da Andreazzoli : Entusiasmo alle stelle in casa Genoa, la dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, i rossoblu si candidano ad una stagione da grandi protagonisti. Assente il colombiano Agudelo, in permesso per completare alcune pratiche legate al trasferimento, e il centrocampista Hiljemark, in uscita, lavoro personalizzato Stefano Sturaro che sta recuperando dall’operazione al legamento. Delirio per il danese Lasse Schone, nel finale punizione ...

Ora è ufficiale : arriva Schone. Un colpo da big per il Genoa : la corsa all'Europa è aperta : Il Genoa ha ufficializzato sul suo sito l’acquisto di Lasse Schone: un clamoroso colpaccio per i rossoblu, che rafforzano la rosa nella speranza di entrare nella partita per la qualificazione alle coppe europee. Il centrocampista ormai ex-Ajax arriva a titolo definitivo e indosserà la maglia numero

Diretta Genoa Reggiana/ Streaming video e tv : Lasse Schone - il nuovo arrivo : Diretta Genoa Reggiana: info Streaming video tv dell'amichevole, in programma oggi 8 agosto per celebrare il Centenario granata. Schone il nuovo arrivo.

Schone al Genoa rimane a bocca aperta per l'accoglienza : 'Non immaginavo fosse così' : Il Genoa e i suoi tifosi attendevano da giorni l'arrivo di Lasse Schone. Il centrocampista ex Ajax è atterrato quest'oggi 6 agosto all'aeroporto Cristoforo Colombo intorno alla 13 con un volo charter, accolto da centinaia di supporters rossoblu e dallo staff dirigenziale del Genoa. Aeroporto gremito per Lasse Schone: 'Non ci credevo' Lasse Schone ha subito rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da giocatore rossoblu: "Sono davvero molto ...

Calciomercato Genoa - delirio per l’arrivo di Schone : le prime parole sono in…italiano : Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall’Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: “Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…”, prima di proseguire in inglese: “Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare”. Genoa, ...

Calciomercato Genoa – Scoppiettante sabato d’agosto - è fatta per gli arrivi di Schone e Saponara : Il club rossoblù piazza due acquisti top in questo primo sabato di agosto, chiudendo per Schone e Saponara Il Genoa batte due colpi in questo primo sabato d’agosto, regalando ad Andreazzoli giocatori di altissimo livello. Il primo è Lasse Schone, protagonista di quell’Ajax che nella scorsa stagione ha sfiorato la finale di Champions League. Andrea Bressanutti/LaPresse Contratto biennale per il centrocampista danese, con opzione ...

