Con protesi e tacco a spillo Giusy Versace incanta sul red carpet a Venezia

Dopo l’incidente perde la gamba ma fa 15mila km Con la protesi : “Do coraggio agli altri” : "Volevo dimostrare a molte persone, anche a quelle che non hanno disabilità, che c'è sempre la possibilità di sognare in grande, e di raggiungere i propri obiettivi", così Yesile Aranda, 57enne venezuelano, ha descritto cosa lo ha spinto a percorrere 15 mila chilometri a piedi grazie all'ausilio di una protesi Dopo essere rimasto senza una gamba. "Il mio messaggio è quello di perseguire sempre i propri sogni, e conquistarli" ha dichiarato ...

Chiara Bordi/ Foto - Miss Con la protesi : 'Libertà? Volerti bene Con i tuoi difetti' : Chiara Bordi, ex Miss diventata celebre per aver sfilato con la protesi, lascia il suo messaggio sui social, dove rivendica...

Uro-ginecologi : “Sì all’utilizzo delle protesi/reti per il trattamento Conservativo del prolasso” : “Sì all’utilizzo delle protesi/reti (mesh) per il trattamento conservativo del prolasso. Questi dispositivi medici non devono essere banditi e, se usati correttamente, rappresentano un’opportunità positiva per le pazienti sottoposte a intervento chirurgico vaginale”. E’ quanto sostiene un documento ufficiale dal titolo “Statement Opinion sull’uso delle Mesh Sintetiche nella Chirurgia Riparativa Transvaginale del Prolasso Genitale Femminile” ...

Basket - Marco Ceron potrà tornare in campo! Intervento avveniristico Con una protesi di titanio per ricostruire l’osso temporale : Splendida notizia per tutto il mondo del Basket italiano: Marco Ceron tornerà in campo nella prossima stagione grazie ad un vero e proprio miracolo della medicina realizzato presso l’Ospedale Molinette di Torino. Il giocatore della Germani Basket Brescia era stato protagonista di uno degli episodi più brutti dell’intero campionato: il 27enne azzurro si era fratturato l’osso temporale lo scorso novembre in seguito ad una brutta caduta durante la ...

Basket : Ceron operato al cranio Con protesi da stampante 3D - tornerà a giocare subito : Il cestista di Brescia Marco Ceron ha rischiato la vita per uno scontro fortuito di gioco. Durante l'operazione la cranio all'ospedale Molinette di Torino i medici gli hanno applicato all'osso del cranio temporale, fratturato in più punti, una protesi al titanio realizzata appositamente con una stampante 3D.

Ritiro protesi al seno Allergan per rischio tumori rari : il ministero della salute raccomanda Controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...

Chirurgia : impiantata protesi aortica attraverso la carotide Con paziente sveglio - prima volta in Italia : Presso l’ospedale Molinette di Torino, per la prima volta in Italia nei giorni scorsi è stata impiantata una protesi aortica con un intervento innovativo attraverso la carotide su un uomo di 53 anni. Da venti doveva andare in ospedale tre volte a settimana per sottoporsi a dialisi per una malattia congenita. Dopo tanta attesa ecco finalmente la possibilità di essere trapiantato di rene ed avere finalmente una vita normale. Durante gli ...

