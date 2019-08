Piacenza | giallo coppia scomparsa | aperto fascicolo per sequestro di persona

Piacenza - il giallo di Emanuela Saccardi scomparsa ad aprile : ricerche riprese : Sono riprese le ricerche di Emanuela Saccardi, la donna di 47 anni scomparsa dalla sua abitazione di San Giorgio (in provincia di Piacenza) lo scorso 23 aprile. Sabato 27 luglio, la locale prefettura, d'accordo con la famiglia, ha organizzato una battuta lungo il Po. Non si esclude che la donna, cassiera in un supermercato della zona, possa essere morta. Il marito e i figli - così come coloro che la conoscevano bene - hanno sempre escluso ...