LIVE Vuelta a España 2019 | L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre in DIRETTA

LIVE Vuelta a España 2019 - Quinta tappa L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : Appuntamento da non perdere questo pomeriggio con la Quinta tappa della Vuelta a España 2019. Dopo due frazioni dedicate alle ruote veloci, gli uomini di classifica torneranno nuovamente protagonisti con il primo arrivo in salita, in una giornata che promette spettacolo. Il percorso porterà il gruppo da L’Eliana all’Osservatorio Astrofisico di Javalambre (170.7 km) e rappresenterà la prima vera occasione per testare la condizione dei ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Cullera-El Puig in DIRETTA : nuova volata all’orizzonte. Tutti contro Sam Bennett : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della quarta tappa – I possibili scenari tattici della quarta tappa – Il programma della quarta tappa – La cronaca della terza tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a España 2019. Ci apprestiamo a vivere un’altra volata in questa 74ma edizione della ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Quarta tappa Cullera-El Puig in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Quarta tappa DELLA Vuelta DALLE 13.19 (27 AGOSTO) La Quarta tappa della Vuelta a España 2019 che andrà in scena quest’oggi condurrà i corridori da Cullera a El Puig per un totale di 175,5 chilometri. Si prospetta un’altra ghiotta occasione per le ruote veloci del gruppo. Una frazione pressoché tutta pianeggiante con un solo GPM di terza categoria, il Puerto del Oronet; 5,8 chilometri al 4,5%. Ma è ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Ibi-Alicante in DIRETTA : prima grande occasione per i velocisti. L’Italia punta su Enrico Battaglin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA Percorso, altimetria e favoriti della terza tappa – La cronaca della vittoria di Nairo Quintana nella seconda frazione – Le pagelle della seconda tappa – La classifica generale della Vuelta a España 2019 – L’attacco di Fabio Aru dopo la caduta e le speranze dell’italiano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : frazione mossa - possibili sorprese in arrivo. Valverde scalpita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della Seconda tappa – I possibili scenari tattici della Seconda tappa – Il programma della Seconda tappa – La cronaca della prima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda tappa della Vuelta a España 2019. Dopo la cronometro a squadre inaugurale, oggi vivremo la prima ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Seconda tappa Benidorm-Calpe in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : Dopo la cronometro a squadra inaugurale caratterizzata dalle cadute di Fabio Aru (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e la conquista della prima Maglia Rossa da parte Miguel Angel Lopez (Astana), la Vuelta a España 2019 prosegue con la prima frazione in linea e una giornata già decisamente promettente dal punto di vista dello spettacolo. La Seconda tappa infatti porterà il gruppo da Benidorm a Calpe (199.6 km) con un tracciato piuttosto ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Prima tappa in DIRETTA : cronometro a squadre - Fabio Aru tra gli ultimi a lanciarsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA cronometro La presentazione della tappa – Gli orari di partenza della cronometro La Vuelta a España 2019 si aprirà questa sera con una cronometro a squadre di 13.4 km per le strade di Torrevieja. Nonostante le numerose assenze di primo piano, saranno presenti diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale, determinati a darsi battaglia per il ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Prima tappa Salinas de Torrevieja-Torrevieja in DIRETTA : orario - canali tv - streaming e programma della cronometro a squadre : La Vuelta a España 2019 si aprirà questa sera con una cronometro a squadre di 13.4 km per le strade di Torrevieja. Nonostante le numerose assenze di primo piano, saranno presenti diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale, determinati a darsi battaglia per il successo finale. Il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) saranno gli uomini più attesi e riproporranno il duello già visto al ...

Vuelta a España 2019 - le dichiarazioni dei favoriti. Aru : “Tornerò ai miei LIVElli”. Roglic : “Mi considerano il favorito”. Valverde : “Non posso vincere” : Domani scatterà la Vuelta di Spagna 2019, il terzo Grande Giro della stagione ciclistica che ci terrà compagnia per le prossime tre settimane. Si preannuncia una lotta serrata per la conquista della maglia rossa con diversi big pronti a contendersi il simbolo del primato. L’Italia si affida a Fabio Aru che vuole rinascere, in pole position partono Primoz Roglic e Miguel Angel Lopez ma attenzione anche a Esteban Chaves, Nairo Quintana e ...