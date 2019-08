Kim Rossi Stuart | il nipote bipolare è in carcere | ‘Non dovrebbe | è una bomba pronta a

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Giacomo Seydou Sy, figlio di Lorettadi Kim, il noto attore divenuto da poco papà per la seconda volta nonché sposo novello, è rinchiuso neldi Rebibbia mastare in una Rems, una struttura di cura apposita per le persone che sono state dichiarate “inadatte al regime carcerario”. Giacomo ha una diagnosi di bipolarismo e la relazione psichiatrica che è stata compilata su di lui chiarisce che nonstare in prigione. “È arrivato al culmine. L’ho visto ieri, è unaad esplodere. Se ora commette una stupidaggine si rovina la vita per sempre”, ha dichiarato la madre all’ADNKronos. Ildi Kimè rinchiuso neldi Rebibbia I posti nelle Rems, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge, però, scarseggiano e in attesa che se ne liberi ...

Notiziedi_it : Kim Rossi Stuart, il nipote è in carcere: “In cella perché non c’è posto in Reims, così diventa pazzo davvero”… - TutteLeNotizie : Kim Rossi Stuart, il nipote è in carcere: “In cella perché non c’è posto in Rems, così… - Cascavel47 : Kim Rossi Stuart, il nipote è in carcere: “In cella perché non c’è posto in Rems, così diventa pazzo davvero”… -