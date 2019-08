GreedFall si mostra in 13 esplosivi minuti di gameplay

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019)è un nuovo e promettente gioco di ruolo targato Spiders, manca ormai poco alla data di pubblicazione ufficiale e gli sviluppatori hanno voluto condividere un nuovo videocon i fan.Come il più classico dei giochi di ruolo,permetterà di completare le varie missioni in diversi modi, utilizzando diplomazia, inganno o maniere forti. Il giocatore potrà avere accesso ad un vasto sistema di personalizzazione per creare e sviluppare il personaggio dei suoi sogni. "Vivi un'esperienza di gioco di ruolo unica e forgia il destino di una nuova terra ricca di magia, tesori, segreti e creature fantastiche. Con diplomazia, inganno e maniere forti, entra a far parte di questo mondo vivo e in continua evoluzione: cambiane il destino e forgia la tua storia. Forgia il destino di questo mondo, alleandoti o ingannando i tuoi compagni e intere fazioni. Con diplomazia, inganno e ...

