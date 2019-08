Governo, al via nuovo vertice Pd-M5S

Continua la trattativa serrata per un accordo ditra M5S e Pd, con un incontro tra le delegazioni anche in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Stefano Patuanelli, capogruppo dei 5S, entrando alla Camera per partecipare al, ha affermato: "Ribadisco che i veti non sono mai positivi". Nessuna dichiarazione invece da parte di Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato a Montecitorio.(Di mercoledì 28 agosto 2019)