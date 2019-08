Gerry Scotti commosso a Caduta Libera | “Quante puntate abbiamo fatto insieme…”

Caduta Libera - Gerry Scotti emozione in diretta : "Quante puntate abbiamo fatto insieme. Ciao Alan" : Gerry Scotti ha sempre dimostrato di aver un animo nobile e un cuore tenero, punti di forza che lo hanno fatto amara da milioni di telespettatori. Ieri sera, 27 Agosto, durante la puntata del celebre preserale di Canale5 da lui condotto, Caduta Libera, ha a stento trattenuto l'emozione nel salutare

Casting per Conto alla Rovescia con Gerry Scotti e per un musical a Palermo e Bagheria : Casting aperti per alcuni programmi tv di Dry Media, tra cui la trasmissione di Mediaset dal titolo Conto alla Rovescia, e per un musical dell'associazione Teatro e Vita. Dry Media Sono aperte le selezioni per alcuni programmi televisivi di Dry Media. Per Cuochi d'Italia, nella versione 'Campionato del mondo', si cercano cuochi che provengano da luoghi molto distanti e che lavorino in ristoranti con cucina tradizionale del proprio Paese di ...

Gerry Scotti - le “indimenticabili vacanze” a Ibiza : “Per due giorni con il ghiaccio in quel posto” : Le “indimenticabili vacanze” di Gery Scotti a Ibiza. Il popolare conduttore di Canale 5 ha raccontato in un’intervista al Messaggero alcuni aneddoti divertenti del suo passato, tornando con la memoria all’estate del 1982,quella del Mundial, quando trascorse 15 giorni di divertimento e trasgressione con 8 suoi amici, nell’isola spagnola. “Avevo 26 anni – ha iniziato a raccontare il conduttore di Caduta ...

Gerry Scotti - indimenticabile vacanza a Ibiza : "Il ghiaccio in quel posto". Discoteca - donne e follie : Le "indimenticabili vacanze" di Gerry Scotti a Ibiza. In una divertente intervista al messaggero, il re dei quiz di Mediaset ricorda le scorribande giovanili nell'isola più scatenata e trasgressiva d'Europa: 15 giorni a Playa de Aro con 8 amici, tutto prenotato 6 mesi prima. Era l'estate del 1982, q

Gerry Scotti - vacanza in mare con la nuova compagna : amore e topless : Gerry Scotti si lascia andare e racconta della sua attuale compagna. Dopo anni di riservatezza, ci svela i dettagli della sua vita con lei. Nel corso di una recente intervista Gerry Scotti ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosina che riguarda la sua compagna 54enne Gabriella Perino - di professione un architetto. Anche lei ha un precedente matrimonio alle spalle e due figli da suo ex marito. Gerry ha incontrato Gabriella nel 2004, i loro ...

Gerry Scotti : "Sono un uomo di peso - ma il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi" : Forte del successo del suo Caduta Libera su Canale 5, Gerry Scotti si gode il sole francese insieme alla compagna Gabriella, i figli Beatrice e Filippo ed alcuni loro amici. A bordo del gommone, il conduttore si rilassa in attesa della nuova stagione televisiva, rispondendo alle domande del settimanale Gente, che lo ha fotografato in tutta la sua dinamica abbondanza. "Sono un uomo di peso e mi prendo con leggerezza" dice Gerry Scotti, che ha ...

Caduta Libera - il colpo del supercampione Christian Fregoni nel giorno del compleanno di Gerry Scotti : Il supercampione di Caduta Libera Christian Fregoni ha messo a segno un nuovo colpo nell’ultima puntata del quiz di Canale 5. Proprio nel giorno del 63esimo compleanno di Gerry Scotti, che ha spento le candeline davanti alle telecamere. Il 27enne bresciano dal fisico scultoreo si è ritrovato per la diciassettesima volta consecutiva sulla botola centrale ed è riuscito a superare la sfida dei dieci passi, portandosi a casa un bottino di 90 ...

Caduta Libera - Christian Fregoni spenna Gerry Scotti nel giorno del suo compleanno : clamoroso su Canale 5 : Nuova vittoria nella puntata di mercoledì 7 agosto a Caduta Libera, il quiz preserale di Canale5 condotto da Gerry Scotti. Il campione è ancora il bagnino Christian Fregoni. Puntata carica di emozioni, che ha visto lo stesso Gerry spegnere davanti le telecamere le 63 candeline per il suo compleanno.

Christian a Caduta Libera : nuova vittoria durante la festa di Gerry Scotti : Christian a Caduta Libera: Gerry Scotti festeggia il suo compleanno e il Campione registra una nuova vittoria nuova vittoria per Christian Fregoni a Caduta Libera, proprio il giorno del compleanno di Gerry Scotti. Una puntata di grandi festeggiamenti, dunque, ieri. Visto che quest’anno il programma va in onda tutta l’estate, per la prima volta, il […] L'articolo Christian a Caduta Libera: nuova vittoria durante la festa di ...

Gerry Scotti racconta i primi lavori : “Ecco cosa facevo dopo la scuola” : Gerry Scotti ha compiuto 63 anni e per l’occasione è stato contattato telefonicamente da Rudy Zerby che ha voluto fargli gli auguri in diretta dai microfoni di Radio Deejay. I due hanno scherzato insieme e poi il conduttore lombardo è tornato indietro con la memoria, ricordando quelli che sono stati i suoi primi lavoretti quando ancora non era iniziata la sua carriera in tv. “Era buona abitudine nostra negli anni ’70, quando ...

Caduta libera - Gerry Scotti racconta il passato di lavoretti umili : "Cosa facevo per campare" : In occasione del 63esimo compleanno Rudy Zerby, dai microfoni di Radio Dee Jay, ha telefonato a Gerry Scotti. Dopo le prime battute di rito tra i due, Gerry ha scherzato sul fatto che a lui è stato chiesto di lavorare al preserale Mediaset per tutta l'estate, ma "non è neanche lavorare...se ci scopr

Gerry Scotti - chi è la sua compagna. “La amo - per lei ho resistito alle Letterine” : È forse uno dei volti più amati della televisione, sorridente, divertente, capace, preparato. In una parola sola, anzi due: Gerry Scotti. Lo storico presentatore di Mediaset compie oggi sessantatré anni e si è raccontato in una lunga intervista esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue parole ricalcano la sua carriera ma soprattutto aiutano a disegnare i contorni di un grande personaggio, amato e stimato da tutti. Gli inizi di Gerry ...

Gerry Scotti compie 63 anni : “La mia sessualità ha resistito alle letterine - amo Jessica Fletcher” : Il 7 agosto, Gerry Scotti festeggia 63 anni. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Corriere.it. Quello che viene fuori è il ritratto di un uomo che ha saputo resistere al fascino delle letterine, che non si perde un episodio de 'La signora in giallo' e che coltiva il suo lato avventuroso grazie alla passione per il mare e per la moto : "Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se ...

Buon compleanno Gerry Scotti - Charlize Theron - Ciro Ferrara… : Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… …Sergio Fantoni, Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio Fazio, Donatella Scarnati, Renzo Tondo, Maurizio Landini, Gianluigi Paragone, Riccardo Magi, Marco Melandri, Davide Tripiedi, Riccardo Malagoli, Eugenio Lamanna, Eva Mazzocchi, Alessandro Preti, Greta Zuccheri Montanari… Oggi 7 agosto compiono gli anni: Fiorenza Renda, scrittrice, ...