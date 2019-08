Formula 1 | Albon pronto per la nuova avventura in Red Bull | “è un grande passo | ma non mi

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il pilota anglo-thailandese esordirà al volante della Redin occasione del Gran Premio di Spa, prendendo il posto di Gasly Sarà un week-end molto particolare per Alexanderquello che sta per cominciare a Spa, l’anglo-thailandese infatti esordirà al volante della Red, dopo l’avvicendamento con Pierre Gasly che farà il percorso inverso trasferendosi in Toro Rosso. photo4/Lapresse Un’occasione davvero da non perdere, come sottolineato dallo stesso pilota nel preview della scuderia di Milton Keynes: “non sono molti i piloti che hanno la possibilità di guidare una vettura in grado di vincere così presto nella loro carriera in1, quindi è unaopportunità poter guidare per la Red. E’ un, ma la factory è anche molto più vicina a casa mia e questo è utile. Sappiamo di cosa è capace la vettura, perché abbiamo ...

