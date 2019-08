Ed Sheeran prenderà 18 mesi di pausa dopo il Divide Tour | “È stato il più grande di

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Illo ha portato sui palchi di tutto il mondo in due anni, con 280 concerti iniziati nel marzo 2017 e terminati lunedì 26 agosto al Chantry Park di Ipswich: per questo Ed18di. Il cantautore di Halifax lo ha annunciato proprio nell'ultima data e ha spiegato che passerà più tempo con la moglie Cherry Seabornaver abbracciato circa nove milioni di persone nelche egli stesso definisce "il piùdi sempre". Nel tessuto artistico mondiale Edè un tassello interessante e in continua crescita. La prova della sua ascesa è la raccolta No. 6 Collaboration Project, una playlist di collaborazioni con nomi importanti ed eterogenei rispetto al suo genere - da Bruno Mars a Eminem, da Skrillex a Justin Bieber - che si presenta come il seguito naturale di No. 5 Collaboration Project, pubblicato nel 2011 ...

