PD | “Strada in salita su contenuti” | M5S | “La pazienza ha un limite”

(Di martedì 27 agosto 2019) Quattro ore di confronto, ma quasi niente di risolto. Non sono stati sciolti né i nodi sul programma, né quello sul Premier e in particolare su un possibile Conte-bis. All’una di notte Nicola Zingaretti e Andrea Orlando, segretario e vicesegretario dem, hanno lasciato Palazzo Chigi e da quel momento hanno cominciato a trapelare “voci”. Da una parte le fonti Dem che hanno detto:“Siamo al lavoro, ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programmi. E non c’è ancora il via libera a Conte. La strada è in, differenze di vedute sulla manovra”Dall’altra fonti del MoVimento 5 Stelle che lasciano intendere che i pentastellati si stiano spazientendo:“È un momento delicato e chiediamo responsabilità ma laha un limite. L'Italia non può aspettare, servono certezze. Il Pd ha parlato solo di ministeri, non di programmi. Aspettiamo la posizione ufficiale del Pd sul Conte bis. Non ...

