Migranti : Cecilia Strada - 'Grazia a nave Eleonore - noi non saremmo riusciti ad arrivare' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Terzo giorno di navigazione su Mare Jonio: abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando la Eleonore di #Lifeline ha salvato 101 persone da un gommone che affondava. Noi eravamo lontani: non saremmo riusciti ad arrivare in tempo. Grazie Eleonore, buon vento fino a un p