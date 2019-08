Meleo | da 9 settembre lavori interconnessione metro B e C | porteranno vantaggio a città

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma – Dal 92019, il servizio della linea B dellapolitana sara’ riprogrammato per consentire lo svolgimento deichealla realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C dellapolitana nel nodo Colosseo-Fori imperiali. “Si tratta di variazioni del servizio indispensabili per la prosecuzione deidella tratta San Giovanni-Fori Imperiali della linea C dellapolitana.fondamentali al termine dei quali sara’ possibile disporre del primo nodo di scambio tra le lineepolitane B e C, adi tutta la citta’”, dichiara l’assessore alla Citta’ in movimento, Linda. La riprogrammazione del servizio e’ organizzata in tre fasi: la prima partira’ il 9e si concludera’ il 7 dicembre 2019; la seconda scattera’ a febbraio del 2020 e la ...

