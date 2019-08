Lo chef è morto di overdose | volevano fare a pezzi il corpo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Diana Alfieri Arrestata una prostituta italiana che avrebbe venduto del Fentanyl ad Andrea Zamperoni. Altre due le vittime L'hanno portata via, in manette, dallo stesso luogo in cui è stato trovato cadavere sabato scorso Andrea Zamperoni, loitaliano di 33 anni che lavorava per Cipriani Dolci, il ristorante a Gran Central Station. Lei è una prostituta, 41 anni, nome italiano, Angela Barini, arrestata al primo piano del Kamway Lodge, ostello malfamato di New York, con l'accusa di avere causato la morte di altre due persone, oltre alloitaliano. Secondo gli investigatori la 41enne avrebbe fornito ai tre uomini - che vengono indicati come John Doe 1, 2 e 3 - sostanze stupefacenti contenenti Fentanyl (potente e pericoloso oppioide). E l'ultimo a incappare nella rete della Barini sarebbe stato proprio Zamperoni. Barini è la donna che ha aperto la porta quando gli ...

