LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 3-6 US Open 2019 in DIRETTA | Stan al secondo turno | ma

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.16 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.15 Dopo quasi tre ore di gioco,batte Jannik6-3 7-6 4-6 6-3 al termine di un match in cui, se l’italiano avesse avuto un po’ di esperienza in più, lo svizzero avrebbe perso. Il 3 volte campione Slam non è più quello di un tempo e sembrava a tratti impassibile ed immobile, anche dal punto di vista fisico. Solo crescendo nel torneo, già con Jeremy Chardy, potrà misurare le proprie ambizioni. Per il nostro piccolo classe 2001 solo applausi, per aver giocato a viso aperto e con coraggio dall’inizio alla fine. Il futuro è tuo, Jannik! FINE QUARTO SET 6-3 GIOCO PARTITA ED INCONTRO! APPLAUSI PER! AD-40 Servizio slice e match point. 40-40non ci sta! Annullata! AD-40 MATCH POINT! Purtroppo, per noi italiani, lo ...

